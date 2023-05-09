Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



С каждым годом все дальше по времени памятный весенний день 1945 года. И с каждым годом он всё ближе к нашим сердцам. Мы низко склоняем головы и отдаем дань глубокого уважения тем, кто героическим путем прошел сквозь страшные годы Великой Отечественной войны.



Этому дню и тем, кто ценой собственной жизни приближал его наступление, мы обязаны всем, что имеем. Пусть великий праздник Победы послужит сплочению поколений, всего российского народа, придаст новые силы в стремлении сделать нашу страну великой и процветающей.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах, счастья и новых достижений!



Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.