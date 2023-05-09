Глава Чувашии поздравляет с Днём Победы

Уважаемые ветераны! Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



9 Мая – священная дата и дорогой сердцу каждого россиянина праздник.

Никогда не будет забыт подвиг тех, кто сражался за мир на земле, за свободную страну. В каждом доме бережно хранят память о героизме отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.



Чувашия внесла свой вклад в общую борьбу за свободу и независимость Родины. Наши герои сражались на всех фронтах, а женщины, старики и подростки самоотверженно работали в тылу. В рекордно короткие сроки в республике было налажено производство боеприпасов, комплектующих для авиационной, танковой, морской техники, строились оборонительные рубежи. Чебоксары превратились в крупный медицинский центр, где излечивали бойцов.



Мы низко кланяемся перед стойкостью и мужеством наших дорогих ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла и стремимся сделать все возможное для процветания России, укрепления ее позиций и авторитета на международной арене.

Главная опора нашего государства, залог достойного будущего – это сплоченность, основанная на любви к родной земле!



Традиции самоотверженного служения Родине продолжают солдаты и офицеры современной России. Наши военнослужащие в зоне специальной военной операции доблестно защищают интересы страны, мир и безопасность ее граждан. Многие из нас по зову сердца помогают бойцам на передовой.



Мы верим, что сила в правде и победа будет за нами! Так было всегда!

Слава героям Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю! Слава Великой России!

С праздником! С Днём Великой Победы!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.