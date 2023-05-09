В Шумерле прошел митинг, посвященный Дню Победы

9 мая по доброй традиции центральная площадь города по-особому торжественна. К 10 часам здесь собрались ветераны войны и труда, руководство города и почетные гости, участники боевых действий, дети войны, школьники, дошколята, жители города. Некоторые шумерлинцы пришли с портретами героев своих семей. Вот они – лица победителей! Пожалуй, большего единения поколений трудно представить!Праздник открыл сводный детский хор песней «День Победы» и группа барабанщиц. Под команду «Смирно!» в центр площади вынесли копию Знамени Победы.

Водруженное над рейхстагом в мае 1945 года, красное знамя стало символом Великой Победы над фашизмом.С главным праздником страны шумерлинцев и гостей города поздравили глава города Сергей Яргунин, глава администрации города Эдуард Васильев, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, исполняющий обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов.«День Победы – уникальный праздник! Он дорог каждой семье. Мы чтим память наших героев и преклоняем голову перед нашими ветеранами, ковавшими победу на фронте и в тылу. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются.

Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт к новым подвигам, успехам и достижениям», — вновь и вновь звучали слова безмерной благодарности павшим воинам и ветеранам, сегодня живущим.Память погибших почтили минутой молчания. Будто весь город застыл в этот момент под звуки метронома. После официальной части по центральной площади города, твердо чеканя шаг, прошли дошколята, юнармейцы, кадеты и молодые педагоги города.В этом году День Победы – праздник особый. Самым проникновенным моментом митинга стало шествие колонны с портретами шумерлинцев, погибших в зоне специальной военной операции!

Верные сыны Отечества, положившие свои жизни на алтарь Победы великой державы, сегодня с нами в одном строю.Завершился митинг на жизнеутверждающей ноте. Россия была! Россия есть! Россия будет!







