Руководство города поздравляет с Днём Победы

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!

Дорогие шумерлинцы!

Сердечно поздравляем вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!



Этот праздник – незабвенный и знаменательный день, который объединяет всех нас, праздник, вошедший в историю как пример высокого патриотизма и духовного величия нашего народа.

Низко склоняем головы перед подвигом ветеранов, тружеников тыла, строителей оборонительных рубежей, родившихся и переживших эти тяжёлые испытания — всех, кто боролся за свободу Отечества, трудился для Победы в тылу и восстанавливал мирную жизнь страны. Эта память наполняет наши сердца гордостью за свою Родину, и наш долг – сохранить для будущих поколений память об этом подвиге.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, счастья, здоровья, чтобы нашим надёжным тылом всегда были любовь и поддержка родных и близких!



Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли Э. Васильев.