Социальные работники присоединились к акции «Окна Победы»

В преддверии 9 Мая по всей стране проходят масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Одно из них — всероссийская акция «Окна Победы» — стартовала 1 мая и продлится до 9 мая. Участники акции оформляют окна своих квартир и домов с помощью тематических рисунков, картинок, фотографий, посвященных победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Акция «Окна Победы» создает атмосферу праздника и вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи. К акции может присоединиться любой желающий, тем самым выражая благодарность героям Великой Отечественной войны и чтя память об ушедших ветеранах.



Социальные работники отделения социального обслуживания на дому № 1 Шумерлинского КЦСОН совместно со своими подопечными, присоединившись к акции, с удовольствием оформили окна домов и квартир.



ШКЦСОН.