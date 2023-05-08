Продолжает поступать новое медицинское оборудование

В Шумерлинский ММЦ в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения поступило новое медицинское оборудование.

Это 8 портативных 6-канальных электрокардиографов и 3 автоматических наружных дефибриллятора. Всё поступившее в медучреждение оборудование уже распределено по фельдшерско-акушерским пунктам. Электрокардиографы отправлены по ФАПам: 1 — в Саланчикский, 1 — в Шумерлинский, 2 — в Порецкую ЦРБ, 4 — в Шумерлинский ММЦ. Дефибрилляторы переданы в Шумерлинский и Леснотуванский ФАПы.



6-канальные аппараты ЭКГ имеют более мощный аккумулятор, давая возможность персоналу снимать 100-150 кардиограмм непрерывно. «Результаты процедуры отображаются в бумажном виде, а также на экране монитора. Дисплей электрокардиографа имеет большие размеры, высокую контрастность и четкость, — комментирует заведующая поликлиникой Н.А. Ларешина. Таким образом, все функциональные возможности электрокардиографов направлены на повышение точности диагностики. От этого зависит и дальнейший алгоритм лечения, и судьба больного».

Дефибрилляторы используются в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма. При помощи электрических импульсов данное устройство способно восстановить сердечный ритм.



Масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения направлена на обеспечение доступности и на улучшение качества оказания первичной медико-санитарной помощи. В рамках реализации этого проекта ведется постоянное обновление медицинского оборудования в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.



Шумерлинский ММЦ.