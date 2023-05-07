Об этом заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области. «В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!», — сказал Дмитрий Чернышенко. Указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым. Число посылок до 10 кг от одного отправителя не ограничено. Подробности по тел 8-800-100-00-00. Поручение обеспечить бесплатную доставку было дано Минцифры совместно с ФГУП «Почта России».