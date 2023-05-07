Как часто нужно проходить диспансеризацию?

Диспансеризация проводится раз в три года, первая — в 18 лет, далее — с трехлетним интервалом. А с 40 лет ежегодно. В остальные возрастные периоды проводится профилактический медицинский осмотр.

Перечень выполняемых при проведении диспансеризации исследований и осмотров меняется в зависимости от возраста и пола. Для разных возрастных категорий, а также для женщин и мужчин определен конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностических процедур. Все они проводятся абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства или прикрепления.

Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе проводятся основные скрининговые исследования на выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и др.), факторов риска их развития. При выявлении определённых отклонений на первом этапе пациент направляется на второй этап с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Подробнее о диспансеризации и профилактических осмотрах рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова.

Где и когда можно пройти диспансеризацию?

Пройти диспансеризацию можно в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина в той медицинской организации, в которой они получают первичную медицинскую помощь (в поликлинике, в отделении общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, на ФАПе и др.). Обратиться можно в регистратуру по месту жительства или позвонить по телефону колл-центра и вам подробно расскажут, где, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации.

А что можно сказать по итогам диспансеризации 2022 года?

За 2022 год прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры чуть больше 385 тысяч человек, 32 % пациентов были направлены на второй этап для дополнительного обследования. Так в прошлом году в ходе диспансеризации выявлено более 20 тысяч различных заболеваний. Всего в ходе обследования было выявлено 9624 случая сердечно-сосудистых заболеваний, 494 случая злокачественных новообразований, 614 случаев болезней органов дыхания, 1202 случая болезней органов пищеварения, 794 случая сахарного диабета и ряд других заболеваний.

Как пройти диспансеризацию работающему человеку?

Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном.

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном. Какие документы нужны для прохождения диспансеризации?

Паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Диспансеризация предусмотрена Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению, то есть гарантирована государством.

Что человек получит после прохождения диспансеризации?

Врач-терапевт определяет группу здоровья гражданина. Всего их три. Также специалист назначает профилактические, оздоровительные, лечебные или реабилитационные мероприятия. По результатам диспансеризации человек обязательно получит рекомендации врача, а при необходимости врач назначит лекарственные препараты или лечебные мероприятия.

Пресс-служба Минздрава Чувашии.