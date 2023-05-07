Как (с)пасти коров?

В редакцию газеты обратились жители деревни Шумерли с проблемой, возникшей у них с наступлением пастбищного сезона. Владельцы личных подсобных хозяйств, проживающие на улицах Горького, Молодежной, Энгельса, Ленина, Чапаева, Кирова и по Почтовому переулку, в этом году приобрели электропастух, желая облегчить свой труд по уходу за скотом, но установить его на привычное место, где ежегодно паслось их стадо, не смогли.

Оказалось, что эта территория администрацией Шумерлинского округа передана в аренду инвестору.

«Десятилетиями эта земля использовалась местным населением для выпаса скота, так как являлась собственностью владельцев земельных долей. И на сегодняшний день на указанном поле есть пайщики, имеющие земельные доли. Иных земель, годных для выпаса крупного и мелкого рогатого скота, на территории Шумерлинского сельского поселения нет. Сенокосные угодья заболочены в связи с нарушением осушительных систем. Зная ситуацию, органы местного самоуправления, без согласия жителей и пайщиков, предоставили это поле арендатору, нарушая права и интересы местных жителей.



Таким образом, жителям д. Шумерли, ведущим личное подсобное хозяйство, негде осуществлять выпас и кормление скота. Остается одно — отдать наших буренок на убой!

Для развития животноводства в сельских местностях Правительство Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики специально создают и предпринимают различные меры поддержки животноводов и сельхозпроизводителей. Невозможность осуществлять выпас и кормление коров для многих станет поводом для отказа от содержания животных, некоторые люди останутся без работы и без заработка», — пишут в своем обращении к администрации округа сельские жители и просят вернуть им поле между речкой Шумерлинкой и объездной дорогой под пастбище.



За разъяснениями по поводу возникшей ситуации мы обратились к заместителю главы — начальнику отдела сельского хозяйства и экологии Шумерлинского муниципального округа Андрею Мостайкину. Он отметил, что назначение данного участка земли — выращивание сельскохозяйственной продукции, а не для пастбища. Так как ранее не было желающих на нем работать, участок использовался не по назначению — жители пасли там свои стада. Заместитель главы обозначил, что с категорией «пастбище» здесь имеются другие участки. «Всего в этой местности около 200 гектаров неиспользуемых земель. А земли сельхозназначения должны обрабатываться, на них должна производиться сельхозпродукция. Появился заинтересованный землями округа инвестор, которому мы предоставили здесь 79 гектаров земли — три поля. К сожалению, жители деревни Шумерли показали свою незаинтересованность в надлежащем использовании земель. Лет 15-20 назад были распределены земельные доли среди сельчан, из них только 3-4 человека оформили участки. У остальных земли не оформлены, соответственно, налоги за них никто не платит. К тому же, за участками не ухаживают, они просто-напросто заросли. Времена бесхозности земель проходят. Земля любит, когда на ней работают», — говорит Андрей Мостайкин.



Рассуждая об интересующем участке поля, жители д. Шумерли вспомнили его историю. По их словам, эта территория ранее была сельхозугодьем местного совхоза. Её обрабатывали, производили сельхозпродукцию. Но со временем участок посчитали непригодным для сельскохозяйственного использования из-за плохих условий возделывания и урожайности. И его предоставили жителям для пастбища. Но на официальном уровне он так и остался сельхозугодьем.

Особенно владельцев личных подсобных хозяйств д. Шумерли обижает тот факт, что о предстоящем решении сдать участок, служивший пастбищем, в аренду их никто не оповестил. «Мы подумать даже не могли, что можем остаться без привычного нам пастбища. Если вокруг столько неиспользуемых земель, почему именно эту надо было сдать в аренду инвестору? Если на то пошло, мы тоже могли взять её в аренду. Значит, сторонним инвесторам все условия, а жители деревень пусть как-нибудь? Личных подсобных хозяйств, содержащих коров, в деревне и так немного. Может, у нас взят курс на то, чтобы их вообще не было? Если нам будет негде пасти, придется распрощаться с буренками», — негодуют владельцы коров.



Вот такая ситуация возникла в д. Шумерле. Надеемся, что в ходе диалога жители и администрация округа найдут общий язык и проблема разрешится без ущерба для каждой из сторон.

Марина Ветликова.