Единые дни для последних звонков и выпускных

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует в этом году провести последние звонки и школьные выпускные в единые дни во всех субъектах страны.

Для последнего звонка определены даты 22-23 мая, а для выпускных – 23-24 июня.

В Год педагога и наставника школьная выпускная кампания начнется с онлайн-эфира, который пройдет 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы России. В ходе трансляции в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» состоится старт масштабной акции «Марафон побед: спасибо, учитель!». В течение месяца будут чествоваться педагоги: ученики и родители опубликуют посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения. Девиз марафона: «Учить. Вдохновлять. Развивать».

Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции «Марафон побед: спасибо, учитель!».



Присоединиться к марафону сможет любой желающий. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях свою историю с одним из хештегов акции: #ПоследнийЗвонок, #Выпуск23МарафонПобед, #УчитьВдохновлятьРазвивать2023, #ГПН_2023, #ГодПедагогаНаставника.



Источник: Минпросвещения России.