Земли вовлекаются в оборот

Земля — одно из главных богатств, которыми владеет человек. От того, насколько умело и грамотно мы ею пользуемся, зависит наше благосостояние. Земля не должна пропадать зря, она должна работать. Об этом в своем Послании Госсовету Чувашии 25 января текущего года говорил и Глава республики Олег Николаев.

«Крайне важно каждому муниципальному образованию обновить портфель якорных инвестиционных проектов на ближайшие 3 года, сформировав для них земельные участки «под ключ». При этом нужно вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения, реальная площадь которых в разы больше площади, которую подтверждают муниципальные образования в настоящий момент. Вся земля, пригодная для сельского хозяйства, должна быть доступна для наших аграриев и для инвесторов», — отметил руководитель региона, ставя задачи перед муниципалитетами на ближайшую перспективу.

Как обстоят дела с вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения в Шумерлинском муниципальном округе? Доступны ли земли инвесторам? Об этом нашей газете рассказал заместитель главы муниципального округа — начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин:

На 1 января текущего года на территории округа насчитывалось 5386 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. В том числе 1316 га — вновь выявленные, в связи с тем, что ООО «Сычуань Чувашия» в 2021—2022 годах не проводило никаких культуртехнических и сельскохозяйственных работ.

Основные массивы неиспользуемых земель расположены в Русско-Алгашинском и Большеалгашинском сельских поселениях. В текущем году планируется ввести в оборот 831 га таких земель.

Для увеличения посевных площадей под сельскохозяйственными культурами за период с сентября 2022 года по апрель 2023 года сельхозорганизациям округа предоставлено 35 земельных участков общей площадью 1310 га. Привлечены инвесторы и созданы три новые сельхозорганизации для работы на земельных участках сельхозназначения в Егоркинском, Ходарском, Туванском, Большеалгашинском, Русско-Алгашинском и Магаринском сельских поселениях. Создано еще одно фермерское хозяйство. По состоянию на 5 мая введено в оборот 280 га необрабатываемых земель на территории Русско-Алгашинского сельского поселения (ООО «Грэйн Фэктори»).

После завершения весенне-полевых работ будут проведены культуртехнические работы на выделенных земельных участках для проведения осеннего сева.

Подготовила Татьяна Александрова.