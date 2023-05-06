Глава Чувашии принял участие в торжественном открытии смотра-конкурса «Салют Победы» в Шумерле

Сегодня в Шумерле проходит VIII республиканский смотр-конкурс кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы!». Он посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году педагога и наставника в РФ и Году счастливого детства в Чувашии.

В торжественном открытии мероприятия принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. В числе почетных гостей также были председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, депутаты Госсовета республики Виктор Горбунов и Сергей Мельников, первый зам. председателя товарищества офицеров «Сыны Отечества» Иван Николаев, глава Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Эдуард Васильев и другие. На смотр-конкурс съехались более 400 участников из разных муниципалитетов региона.

Фестиваль «Салют Победы» начался с яркого выступления отряда барабанщиц «Ника». Под торжественный марш знаменная группа в составе юнармейского отделения города Шумерли внесла государственные флаги России и Чувашской Республики, копию Знамени Победы и знамя товарищества офицеров «Сыны Отечества».

С приветственным словом к участникам обратился Глава Чувашии Олег Николаев. Он пожелал всем успешных выступлений, отметил значимость данного мероприятия в патриотическом воспитании молодежи, в развитии кадетского движения, поблагодарил организаторов и товарищество офицеров за большую работу с подрастающим поколением.

Участников смотра-конкурса также поприветствовали Леонид Черкесов и Иван Николаев.

Величественно и гордо в исполнении сводного хора школьников прозвучала песня «День Победы». Зрителям очень понравилась и хореографическая композиция «Zа Победу» в исполнении танцевального коллектива «Птица Феникс», тем более, что они танцевали под патриотическую песню шумерлинских авторов.

В память о воинах, не доживших до сегодняшних дней, была объявлена минута молчания. Право возложить гирлянду Памяти к Вечному огню было предоставлено воспитанникам ВПК «Гусары» Центра детского творчества. А уже за ними возложили цветы и все желающие.

После прохождения торжественным маршем команды разошлись для участия в конкурсной программе. А Глава Чувашии и почетные гости в сопровождении руководства города ознакомились со стеной памяти, подготовленной образовательными учреждениями города Шумерли.

Т. Александрова.























