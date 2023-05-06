В каком случае земельный участок может быть снят с кадастрового учета?



Земельные участки могут быть сняты с кадастрового учета по инициативе правообладателя, органа местного самоуправления, Росреестра.

Если новые земельные участки образованы в результате раздела земельного участка, объединения участков, их перераспределения и проведена регистрация прав на них по заявлению собственников, то исходные земельные участки снимаются с учета.



То есть, например, один большой участок разделили на два, каждый поставили на учет и зарегистрировали право собственности. В таком случае первоначальный большой участок снимается с кадастрового учета.



Земельный участок, который учтен до 1 марта 2008 года, может быть снят с учета, если сведения о его правообладателях отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и нет объектов капитального строительства на них, имеющих собственника.



Таких земельных участков в Едином государственном реестре очень много. Как правило, они ставились на учет по старым инвентаризационным либо оценочным описям.



Специалисты Управления Росреестра по Чувашии ежедневно снимают с учета такие земельные участки и просят всех, кто еще не зарегистрировал права по старым постановлениям о выделении земельных участков, немедля обратиться за регистрацией права, либо принять меры по оформлению наследственных прав на них, если участок получен по наследству.



Росреестр снимает с учета и участки из земель, государственная собственность на которые не разграничена, если в течение пяти лет со дня кадастрового учета такого участка не зарегистрировано право на него. Это те земельные участки, которые сформировала местная администрация, но так никому и не предоставила.



Законодательством не предусмотрена процедура по «восстановлению» сведений ЕГРН о снятых с учета объектах недвижимости. Если у гражданина есть правоустанавливающие (акты органов местного самоуправления, свидетельства, договоры о проведении застройки и пр.) или правоудостоверяющие документы, выданные до 1998 года, на земельный участок, то сведения о таком земельном участке могут быть вновь внесены в ЕГРН в качестве ранее учтенного с присвоением нового кадастрового номера. В остальных случаях вопрос может быть решен в судебном порядке.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.