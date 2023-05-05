Чествовали представителей 27 трудовых династий

Торжество состоялось в Праздник Весны и Труда в чебоксарском этнокомплексе «Амазония»

«Трудовые династии, которые сегодня здесь присутствуют, — это достояние и богатство не только Чувашской Республики, но и страны в целом, — сказал руководитель региона Олег Николаев на церемонии торжественного открытия мероприятия.

Вы являетесь примером преданности своему делу и умения вдохновлять своих потомков на труд и достижение высоких результатов». Благодарственных писем Главы Чувашской Республики удостоились и шумерлинские династии.

Шумерлю представляла семья Вушняковых. Основоположником династии является Мария Васильевна Вушнякова, которая 40 лет учила русскому языку и литературе учеников Егоркинской школы. Эту династию с общим трудовым стажем более 200 лет сейчас представляют 7 педагогов – дети Марии Васильевны, ее племянники и племянницы, супруг племянницы, снохи.



Представителем от Шумерлинского муниципального округа выступила Фаина Ивановна Васянова — специалист Егоркинского территориального отдела, проработавшая бухгалтером 25 лет. Её отец, глава династии Иван Васильевич Васильев, участник Великой Отечественной войны, более 35 лет работал бухгалтером в колхозе «Большевик» Шумерлинского района. Продолжают профессию 4 дочери и внуки. Всего династия бухгалтеров Васильевых насчитывает более 100 лет общего трудового стажа.



Источник: сайты администраций г. Шумерли и Шумерлинского МО.