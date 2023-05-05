Чемпионат «Абилимпикс»: бесценный опыт и стимул к совершенствованию

В Чувашии определили победителей регионального чемпионата «Абилимпикс». Его организаторами выступили республиканские Минобразования и Минтруда, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». Проведение этого ежегодного чемпионата включено в федеральный проект «Профессионалитет».

Чемпионат проходил 26-27 апреля на базе ряда ссузов и школ для обучающихся с ОВЗ республики, в нем принял участие 151 конкурсант из 25 учебных заведений региона. Соревнования проходили по трем группам людей с ОВЗ — для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. По итогам чемпионата 29 человек стали победителями по 24 компетенциям. Финал национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве.



Обучающиеся Шумерлинской школы-интерната принимают участие в каждом «Абилимпиксе», начиная с 2016 года, и неоднократно становились призерами в различных компетенциях. В этом году на чемпионате наши ребята также заявили о себе: девятиклассник Александр Варава испытал свои силы в резьбе по дереву, восьмиклассница Екатерина Саерова – в компетенции «швея», а ее одноклассница и подруга Алена Шумилова – в художественном вышивании. Впервые принял участие в чемпионате Иван Дзюба из восьмого класса, он соревновался в столярном деле. И хотя этот год не принес победы нашей школе, ребята получили бесценный опыт участия в чемпионате такого высокого уровня и стимул к совершенствованию своего мастерства. Наши ученики полны решимости побороться за звание победителя в следующем учебном году.



Шумерлинская школа-интернат.