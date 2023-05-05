Соревнования посвятили памяти кавалера ордена Мужества Петра Романова

29 апреля на спортивной площадке деревни Пояндайкино состоялись традиционные соревнования

по легкой атлетике и мини-футболу среди команд общеобразовательных школ, посвященные памяти кавалера ордена Мужества Петра Романова.

На церемонии открытия присутствовали начальник Егоркинского территориального отдела Ольга Улисова, директор спортивной школы им. В.Н. Ярды Алина Васильева и зав. сектором физической культуры, спорта и молодежной политики администрации округа Николай Чангайкин. Они пожелали участникам удачи и победного финиша. Память всех героев почтили минутой молчания.

Первыми на старт вышли самые юные спортсмены, 2012 г.р. и моложе. Среди мальчиков не было равных Ивану Петрову из Алгашинской школы, среди девочек — Анастасии Ефимовой (Торханская НШ-ДС).



Следующими на старт были приглашены спортсмены 2010—2011 гг.р. Среди мальчиков первым финишировал Михаил Петров, среди девочек — Алевтина Калязина (оба из Алгашинской школы).

Далее на старт вышли юноши и девушки возрастной группы 2008—2009 гг.р. Среди юношей лучшее время показал Денис Исаев (Ходарская школа), среди девушек — Ульяна Данилова (Алгашинская школа).



Среди юношей и девушек 2005—2007 гг. р. самыми быстрыми оказались Руслан Машанов (Юманайская школа) и Серафима Саверкина (Шумерлинская школа).



Далее внимание болельщиков перешло на футбольное поле, где разгорелась упорная борьба среди команд школ. Среди 5-8-х классов кубок победителя завоевала команда Ходарской школы (руководитель — Андрей Спиркин). Среди 9-11-х классов не было равных команде Шумерлинской школы (руководитель — Иван Лескин).



На торжественном награждении победителям и призерам легкоатлетического бега были вручены грамоты, командам-победительницам по мини-футболу — кубки. Ни одна из команд не осталась без сладких призов. Грамот и сладостей удостоились и самые юные участники соревнований — Денис Куланов и Дамир Игнатьев.



В завершение зав. отделом ФКиС Николай Чангайкин поблагодарил всех участников соревнований, судейскую коллегию, спонсоров (Сергея Романова, ИП Букина), работников отдела культуры и медицинского работника за оказание помощи в проведении соревнований.

Матери погибшего, Любови Романовой, на дому был вручен ценный подарок.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.