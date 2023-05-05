Праздник с акцентом на безопасность

Через несколько дней мы отметим главный праздник страны — День Победы. Уже сегодня его приближение чувствуется с особой силой, ведь в городе проходит ежегодная акция «Вахта памяти» с возложением цветов к памятным местам. Ее участниками традиционно являются работники предприятий и организаций и многочисленные школьники, которые, следуя примеру старших, отдают дань памяти поколению победителей.

Подробное обсуждение всех мероприятий, приуроченных к 9 Мая, состоялось в прошлую среду в администрации города на очередном заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности людей, перекрытия дорог в местах проведения массовых мероприятий, организации культурной программы, праздничной торговли и др.

В числе крупных мероприятий — республиканский фестиваль кадетских отделений и военно-патриотических клубов «Салют Победы». Он состоится в Сквере Победы завтра, 6 мая, и соберет множество гостей. Там же, но уже вечером 8 мая, состоится вечер-реквием «Свеча памяти».

Главное торжество, митинг «Во имя Отчизны — Победа», развернется 9 мая в 10 утра на центральной площади. Кроме официальной части здесь планируется парад с участием дошколят, юнармейцев и молодых педагогов города Шумерли.

В целях безопасности горожан Бессмертного полка в традиционном формате в этом году не будет. Не будет и организованного шествия колонн предприятий, учреждений и организаций города к Вечному огню. Желающие возложить цветы и почтить память героев смогут сделать это самостоятельно в удобное для себя время.

Конечно же, в День Победы горожан ожидает богатая спортивная и концертная программа, завершением которой в 22.00 станет праздничный салют.

Т. Александрова.