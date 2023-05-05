05 Май

Жителям Чувашии предлагают заранее проверить документы для назначения пенсии

Будущим пенсионерам предоставляется возможность заранее проверить документы, которые будут использоваться при назначении пенсионных выплат, объяснил управляющий региональным отделением Социального фонда России Валерий Николаев. Подготовка включает в себя оценку представленных документов, учет стажа, заработка и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Такая работа позволяет рассматривать пенсионные права граждан в полном объеме по данным, содержащимся на их индивидуальных лицевых счетах, и обеспечивает назначение пенсии при достижении пенсионного возраста в максимально короткие сроки.

«Каждый может проверить свои пенсионные права заранее. Для этого нужно сформировать в личном кабинете на портале госуслуг выписку из индивидуального лицевого счета и внимательно изучить, все ли сведения необходимые для назначения пенсии учтены. Если имеются неучтенные или некорректные периоды, то следует обратиться в Отделение СФР по Чувашии. Удобнее это сделать электронно – направить заявление о корректировке индивидуального лицевого счета через портал госуслуг и представить подтверждающие документы. После этого специалисты СФР скорректируют сведения», – отметил управляющий.

Посмотреть запись прямого эфира можно здесь: https://vk.com/video-201863389_456239511?list=c54b3191b1465e35a9.

СПРАВОЧНО:
В следующем году на пенсию по общим основаниям выходят мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. В 2024 году минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов составит 28,2, требуемый страховой стаж – 15 лет.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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