В преддверии 9 Мая в городском сквере Победы была установлена еще одна пушка – в память о выпускнике школы № 3 Сергее Кошкарове и обо всех уроженцах Шумерли — артиллеристах, стоявших на защите Отечества.

Сергей Кошкаров был кадровым военным. Окончил Пензенское высшее артиллерийское училище, прошел путь от лейтенанта до полковника. Последние 10 лет жизни служил в войсковой части в поселке Гагарский Свердловской области командиром (начальником) арсенала ракетного и артиллерийского вооружения. Скончался в ноябре 2021 года после тяжелой болезни, похоронен в Шумерле. Ему был 51 год.



Все, кто знал, С.В. Кошкарова, отзываются о нем как о грамотном, инициативном и требовательном военном руководителе. Как рассказал газете исполняющий обязанности военного комиссара Николай Абрамов, именно сослуживцы обратились в шумерлинский военкомат с инициативой установить на родине командира артиллерийское орудие. Все затраты на доставку пушки взяла на себя часть.



Кстати, первую пушку городу тоже подарила одна из воинских частей, установили ее после обновления сквера Победы в 2000 году.

Наталья Владимирова.