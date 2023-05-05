В Год педагога и наставника запущен сайт будьучителем.рф – навигатор вузов с педагогическими специальностями

Чтобы хорошо учить, нужно хорошо учиться! В Год педагога и наставника запущен сайт БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ: теперь для абитуриентов доступен навигатор вузов, в которых обучают по педагогическим специальностям, чтобы классных профессиональных учителей было больше. Для школьников, которые планируют стать педагогами и хотят выбрать вуз, а также для всех, кто хочет получить дополнительное образование, создан единый навигатор, где собрано более 140 учебных заведений. Из них 34 вуза – профильно педагогические, в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения. В зависимости от критериев, которые важны для каждого конкретного пользователя, навигатор предложит подборку оптимальных вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях. Выбрать учебное заведение можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования, региону и направлению – от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и др.). «Президентом России Владимиром Путиным 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это несомненное признание значимости, высокого статуса и престижности профессии учителя. Среди первостепенных задач этого года – социальная и методическая поддержка учителей, новые подходы к профессиональному росту педагогов. Прежде всего, мы хотим воздать должное уважение к профессии учителя и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь на педагогические специальности амбициозных, талантливых ребят, которые будут работать в новых современных школах по всей стране. Учителя, педагоги и преподаватели – это те мудрые наставники, благодаря которым будущие поколения детей находят свое призвание и раскрывают таланты», – отметила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова.В 2023 году отмечается 200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского, который говорил: «Педагогика – первое и высшее из искусств». Примечательно, что именно юбилейный год отца русской педагогики был объявлен в России Годом педагога и наставника. «Учитель – один из самых важных людей в жизни каждого человека. Благодаря национальному проекту «Образование» мы создаем для наших учителей лучшие условия — мы открыли уже более 800 новых школ с самым современным оборудованием, запускаем центры дополнительного образования, педагогические «Кванториумы», в которых учителя изучают технологии будущего и повышают квалификацию. Именно благодаря педагогам появляются ученые, которые прославляют отечественную науку, врачи, которые ежедневно самоотверженно спасают человеческие жизни, великие преподаватели и многие другие. В нашей стране трудятся более двух миллионов учителей и наставников, и, благодаря последовательной работе и поддержке учителей, растет интерес выпускников школ к педагогическим специальностям», – подчеркнул Министр просвещения Сергей Кравцов.Благодаря национальному проекту «Образование» профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров уделяется большое внимание. Во всех регионах открываются Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Возможность профессионального роста позволяет не только повысить качество преподавания, но и дает возможность самим учителям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества. Вопрос подготовки педагогов и мастеров среднего профессионального образования также актуален в современных реалиях, ведь более 60% выпускников 9-х классов выбирают для себя именно среднее профессиональное образование. Крайне важно и повышение педагогического мастерства педагогов федерального проекта «Профессионалитет», ведь именно с наставником студент знакомится с профессией и выбирает себе дело по душе. В 2022 году 9 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий «Профессионалитета», в том числе получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.Справочно: 2023 год был объявлен указом Президента Годом педагога и наставника, миссия которого – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя (одна из ключевых задач национального проекта «Образование»). Благодаря нацпроекту педагоги и учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе «Кванториумов» – педагогических технопарков на базе педагогических вузов. На сегодня открыто уже 20 таких технопарков, а к концу 2024 года педагогический «Кванториум» появится в каждом педагогическом вузе.