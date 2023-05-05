Вести с полей

Используя каждый погожий час, сельскохозяйственные предприятия Шумерлинского округа ведут весенне-полевые работы. Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 3324 га.



По состоянию на 2 мая сев яровых зерновых культур проведен на площади 2807 га, что составляет 84 % к плану, в том числе пшеницы — 1118 га, ячменя — 1549 га, овса — 140 га.

Однолетние травы посеяны на площади 35 га, многолетние — на 17 га.

Закончили сев яровых зерновых культур четыре сельхозорганизации — АО «Вурнарский мясокомбинат», КФХ Ануфриев, КФХ Шачкин, КФХ Харитонов.



Отдел с/х и экологии администрации Шумерлинского МО.