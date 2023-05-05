Более 100 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Причём, зарегистрировались представители всех регионов страны и 79 государств. Интересно, что треть участников – женщины.

Очень активны и дамы Чувашии. Надежда Давыдова второй раз участвует в конкурсе. Признается, что очень ждала, когда снова объявят регистрацию на «Лидеров России» и в числе первых подала заявку.

«Как его участник, могу уверенно сказать — оно того стоит! Ведь это отличный шанс заявить о себе в масштабе своего региона и даже целой страны. К тому же, это отличная возможность проявить свои управленческие таланты. Призы отличные! Во-первых, это грант 1 миллион рублей на обучение, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев и карьерные консультации», — написала девушка на своей личной страничке в соцсетях.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте лидерыроссии.рф. еще 9 дней — до 14 мая. Алексей Комиссаров посоветовал потенциальным участникам «не откладывать подачу заявки на потом и запланировать время на регистрацию».

Требования к лидерам пятого сезона по сравнению с предыдущим годом не изменились. За победу могут побороться руководители в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.