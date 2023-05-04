Члены семей всех участников специальной военной операции будут получать меры социальной поддержки в равной степени

Напомним, ранее Главой Чувашии подписан Указ о мерах поддержки членов семей призванных на военную службу по мобилизации граждан.

«Решаются вопросы предоставления в социальной помощи, содействия в трудоустройстве и профессиональной переподготовке, оформления социальных и других выплат. С семьями мобилизованных граждан держат постоянный контакт, изучаются жизненные ситуации, принимаются меры по решению проблем», — отмечает Глава Чувашии Олег Николаев.

Учитывая изменения в указе, меры социальной поддержки будут предоставляться в равной степени членам семей всех участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, проживающим в Чувашской Республике (добровольцев, контрактников, сотрудников Росгвардии, мобилизованных).

«В республике благодаря координационным центрам разработаны индивидуальные маршруты предоставления мер социальной поддержки семей военнослужащих. Если на первоначальном этапе социальные паспорта составлялись в основном на мобилизованных граждан, то сейчас они составляются на всех участников СВО – добровольцев и контрактников», — подчеркивает министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова.

Минтруда Чувашии.