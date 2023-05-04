Фестиваль «Асам»: время раскрывать таланты

28 апреля в спортивной школе им. В.Н. Ярды Шумерлинского округа прошёл муниципальный этап

республиканского фестиваля школьных театров «Асам», посвященного Году счастливого детства.

Свои театральные постановки представили семь общеобразовательных организаций округа. Жюри предстояло определить трёх победителей для дальнейшего участия в республиканском конкурсе. Театральные коллективы продемонстрировали отличную подготовку.



Каждый спектакль был хорош по-своему. Яркие и интересные декорации, красивые и самобытные костюмы, живые и забавные персонажи — всё это было на сцене. По решению жюри победителем стала студия «Арлекино» Юманайской школы с театральной постановкой сказки «Каша из топора», а призёрами — студия «Вдохновение» Ходарской школы с театральной постановкой сказки «Красная шапочка на новых лад» и студия «Карамельки» Алгашинской школы с постановкой сказки «Мышонок Вострохвостик».

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.