На форум «Сильные идеи нового времени» подано 95 заявок от Чувашии

Всего поступило более 12 тысяч решений со всей страны, и до 21 мая сбор идей продолжается. За три года работы форум уже стал площадкой для концентрации перспективных решений по развитию России, позволил сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд, авторитетных экспертов, сильных партнеров.

Заявки принимаются по шести направлениям: национальная социальная и национальная кадровая инициативы, предпринимательство, цифровые сервисы, а также национальная экологическая и национальная технологическая инициативы. Организаторы мероприятия (Фонд «Росконгресс» и Агентство стратегических инициатив), а также коммуникационный партнер, АНО «Диалог Регионы», подчеркивают: 10 лучших идей по итогам отбора представят Президенту России в рамках очной части форума в конце июня.

«Форум – это отличная возможность для реализации идей. Поступают заявки с действительно уникальными и интересными предложениями», —считает заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова. – Нужно не бояться участвовать, любая идея может получить возможность для воплощения и помочь нашей стране быть лучше».

В рамках форума пройдет также конкурс перспективных брендов, на него подано уже более 3,5 тыс. заявок со всей страны. Среди номинаций – продовольственные и потребительские товары, креативные индустрии, информационные и высокие технологии. Победители конкурса смогут продвинуть свои продукты в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на телевидении.

Уже наметились лидеры по количеству компаний, подавших заявку на участие в конкурсе брендов. В топ-5 регионов вошли Башкирия, Москва, Самарская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. От Чувашии на конкурс уже поступило 28 заявок. Среди заявленных брендов, к примеру, Чӑвашдрама, Шартан «Чувашский» и Вышитая карта России.

«Вышитая карта России – это не только музейный предмет и сувенирная продукция нашего музея, это прежде всего бренд территории, – подчеркивает специалист по связям с общественностью Чувашского национального музея Оксана Иванова. – Карта вызвала в душах людей сильный эмоциональный отклик и всплеск интереса к традиционной народной культуре. У Чувашии и Национального музея как инициаторов проекта и владельцев вышитого полотна есть шанс выстроить свой бренд, став центром этнической вышивки России и точкой притяжения для туристов». «Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму «Сильные идеи для нового времени», так и к конкурсу перспективных отечественных брендов. Мы ждем новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан», — заявил помощник Президента России Максим Орешкин.

Сбор решений на форум «Сильные идеи нового времени» продолжается. Заявить о себе можно по ссылке: идея.росконгресс.рф