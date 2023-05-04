День открытых дверей в Чувашском кадетском корпусе

12 мая в 13.00 в преддверие приема на обучение нового набора кадет в главной республиканской кузнице будущих военных кадров — Чувашском кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова пройдет традиционный День открытых дверей.

Чувашский кадетский корпус открыл свои двери в 2018 году и стал шестым учебным заведением в Приволжском федеральном округе, построенным в рамках проекта «КаДетство». В этом учебном году здесь в 15 классах обучается 357 человек.

Будущие офицеры обеспечены всем необходимым: бесплатным пятиразовым питанием, форменной и спортивной одеждой, иным вещевым имуществом за счет бюджета Чувашской Республики. Кадеты проживают в корпусе с понедельника по пятницу, иногородние воспитанники — все время, за исключением каникул.

Кадетский корпус активно взаимодействует с Сызранским высшим военным авиационным училищем летчиков, Казанским высшим танковым командным ордена Жукова Краснознамённым училищем, Михайловской военной артиллерийской академией г. Санкт-Петербург. Для кадет старших классов проводятся ежегодные профориентационные поездки, в рамках которых они знакомятся с жизнью и бытом, распорядком дня и учебой в военных училищах.

Сегодня Чувашский кадетский корпус — это не только место, где будущие офицеры осваивают программы основного общего и среднего общего образования, начальную военную подготовку, это еще и центр дополнительного образования. Согласно разработанной программе уже в следующем учебном году к широкому спектру объединений дополнительного образования добавятся кружки и секции по новым направлениям: тактическая медицина/первая помощь, инженерное дело/ микроэлектроника, программирование, авиамоделирование, плавание, киберспорт/военные игры, основы пилотирования/ управление беспилотниками, тактика ведения боя.