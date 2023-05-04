Бесплатное переобучение граждан, участвовавших в специальной военной операции

Михаил Мишустин 28 апреля 2023 г. подписал постановление Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым расширен перечень отдельных категорий граждан, имеющих право бесплатно пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»:

ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г., уволенные с военной службы (службы, работы);

лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.;

члены семей лиц, указанных выше, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), члены семей лиц, указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий).

Кроме того, данным постановлением произведена замена федерального оператора, организовывающего обучение, с автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» на федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования».

Подать заявку на обучение можно только в электронном виде на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» по ссылке https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/.

Источник: cap.ru.