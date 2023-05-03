Стартовала оценка результатов проектов, завершившихся в 2022 году

Оценке подлежат более четырех тысяч проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и завершившихся до конца 2022 года. Информация об их результатах размещена на портале оценка.гранты.рф.

Свои оценки и комментарии могут оставить независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов. Фонд рекомендует это сделать до 25 июня.

Оценка позволяет выявить наличие реальной пользы, конкретного социального эффекта от реализации проектов, определить, насколько качественно они были выполнены. По итогам процедуры все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных будут выбраны 100 лучших. Методика подробно описана в положении о порядке оценки результатов проектов, размещенном в разделе «Документы» на сайте фонда президентскиегранты.рф.

Фонд президентских грантов проводит независимую оценку результатов проектов, начиная с завершения первых поддержанных им инициатив. Уже оценены 17 357 проектов, которые были выполнены в период с сентября 2017 по декабрь 2021 года: 79,7% инициатив признаны реализованными успешно, 16,6% – удовлетворительно, 3,7% – неудовлетворительно; 400 проектов определены лучшими (по 100 проектов для каждого годового цикла оценки в 2019–2022 годах).

Важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» результаты проводимой фондом оценки являются основанием для принятия решения о включении некоммерческой организации в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Также полученные оценки, комментарии, отзывы влияют на шансы организации получить поддержку в будущих конкурсах фонда.

Источник: президентскиегранты.рф.