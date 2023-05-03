Ко Дню Победы ветеранам вручат подарочные наборы

По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в честь Дня Победы вручат подарочные наборы.

Подготовлено 170 наборов, в составе которых чай, конфеты, термосы, кружки, таблетницы, вышитые кисеты, а также персональные поздравления от Главы Чувашской Республики.

На данный момент в Чувашии проживает 4 692 ветерана Великой Отечественной войны, вдов инвалидов и участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

чувашинформ.рф.