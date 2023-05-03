В Шумерлинском округе к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоятся соревнования по легкоатлетическому бегу

5 мая в д. Торханы, на беговых дорожках стадиона «Сявал» при спортивной школе им. В.Н. Ярды проводятся соревнования по легкоатлетическому бегу, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное начало спортивного праздника в 13.00 час.

Возрастные группы и дистанции легкоатлетического бега:



№/№ Возрастные группы Дев/жен/ юн/муж/ 1 2012 – 2013 г.р.( 3-4 классы) 200 м 200 м 2 2010 — 2011 г.р. ( 5-6 классы) 400 м 400 м 3 2008 — 2009 г.р. ( 7-8 классы) 800 м 800 м 4 2005 — 2007 г.р. (9 -11 классы) 1000 м 1000 м 5 1994 — 2004 г.р. ( 19-29 лет) 1000 м 1400 м 6 1984 — 1993 г.р. ( 30-39 лет) 1000 м 1400 м 7 1974 — 1983 г.р. ( 40-49 лет) 400 м 800 м 8 1964 — 1973 г.р. ( 50-59 лет) 400 м 400 м 9 1963 г.р. и старше ( 60 лет и старше) 400 м 400 м

Количество спортсменов не ограничено, от территориальных отделов — не менее 5 участников.

На соревнования приглашаются все любители оздоровительного бега, спортсмены территориальных отделов муниципального округа, предприятий, организаций и образовательных учреждений, участники которых имеют разрешение медработника на участие на данных соревнованиях.

Сайт Шумерлинского МО.