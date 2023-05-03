В Шумерлинском округе к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоятся соревнования по легкоатлетическому бегу

5 мая в д. Торханы, на беговых дорожках стадиона «Сявал» при спортивной школе им. В.Н. Ярды проводятся соревнования по легкоатлетическому бегу, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное начало спортивного праздника в 13.00 час.
Возрастные группы и дистанции легкоатлетического бега:
|№/№
|Возрастные группы
|Дев/жен/
|юн/муж/
|1
|2012 – 2013 г.р.( 3-4 классы)
|200 м
|200 м
|2
|2010 — 2011 г.р. ( 5-6 классы)
|400 м
|400 м
|3
|2008 — 2009 г.р. ( 7-8 классы)
|800 м
|800 м
|4
|2005 — 2007 г.р. (9 -11 классы)
|1000 м
|1000 м
|5
|1994 — 2004 г.р. ( 19-29 лет)
|1000 м
|1400 м
|6
|1984 — 1993 г.р. ( 30-39 лет)
|1000 м
|1400 м
|7
|1974 — 1983 г.р. ( 40-49 лет)
|400 м
|800 м
|8
|1964 — 1973 г.р. ( 50-59 лет)
|400 м
|400 м
|9
|1963 г.р. и старше ( 60 лет и старше)
|400 м
|400 м
Количество спортсменов не ограничено, от территориальных отделов — не менее 5 участников.
На соревнования приглашаются все любители оздоровительного бега, спортсмены территориальных отделов муниципального округа, предприятий, организаций и образовательных учреждений, участники которых имеют разрешение медработника на участие на данных соревнованиях.
Сайт Шумерлинского МО.