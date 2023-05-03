В Шумерле ребенку-сироте вручили жилищный сертификат

2 мая глава администрации города Шумерли Эдуард Васильев вручил очередной сертификат на приобретения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одним из главных преимуществ жилищного сертификата в качестве меры поддержки является возможность самостоятельного выбора жилья для покупки и оперативность процедуры его приобретения.

Поздравляя молодую девушку с получением жилищного сертификата, глава администрации подчеркнул, что приобретение собственного жилья – это огромный шаг в самостоятельной жизни и залог дальнейшего успеха молодых людей.

Напомним, что в рамках исполнения Федеральной программы предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, согласно изменениям, внесенным в действующее законодательство, вручается сертификат о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Чувашской Республики, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов лицу, относящемуся к данной категории граждан.

Сайт администрации г. Шумерли.