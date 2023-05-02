103 гражданина Чувашии с инвалидностью вернули часть стоимости ОСАГО

Вернуть часть стоимости полиса ОСАГО могут инвалиды и законные представители детей-инвалидов, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. В Чувашии в этом году этой льготой воспользовались 103 человека.

Компенсация в размере 50% стоимости ОСАГО выплачивается инвалидам, только в том случае, если необходимость в транспорте по медпоказаниям обозначена в индивидуальной программе реабилитации или абилитации.

Компенсация предоставляется на 1 транспортное средство при условии использования автомобиля лицом, имеющим право на компенсацию, и наряду с ним не более чем 2 водителями, указанными в договоре ОСАГО.

Обратиться за выплатой можно в течение года с момента оформления полиса. Сделать это можно через портал Госуслуг или лично обратившись в клиентскую службы СФР или в МФЦ.

Решение о назначении компенсации Отделение СФР по Чувашии принимает в течение 5 рабочих дней со дня получения всех необходимых сведений (в некоторых случаях этот срок может быть продлен еще на 5 дней). Деньги перечисляются на счет заявителя в течение 5 дней со дня принятия решения о назначении компенсации.

Первоисточник:

Отделение СФР по Чувашии.