Чувашия продолжает укреплять деловые связи c Узбекистаном

С 24 по 26 апреля делегация Чувашской Республики во главе с Олегом Николаевым участвовала в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте (Узбекистан). На выставке был представлен туристический, промышленный и инвестиционный потенциал Чувашии. Делегация и принимающая сторона обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между деловыми кругами.

Были установлены побратимские связи между городами Новочебоксарск и Карши (Кашкадарьинская область Узбекистана). Закрепление статуса города-побратима подразумевает широкое инвестиционное сотрудничество, установление прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в городах Новочебоксарск и Карши, а также укрепление туристических связей.

На встрече с заместителем министра энергетики Узбекистана Акмалом Жуманазаровым речь шла о модернизации электрооборудования и снижении объёмов потребления энергоресурсов. Помочь с модернизацией энергетики Узбекистану могут ЭКРА, «Релематика», ЧЭАЗ, «Бреслер», «Хевел». Напомним, в 2023 году Чувашия поставила в Узбекистан первые солнечные модули. Узбекская сторона предложила рассмотреть Чувашии тему модернизации и замены трансформаторов с точки зрения кооперации и локализации, а также войти в кластер медной промышленности. Олег Николаев отметил, что в нынешнее время главный вызов для промышленности – это технологический суверенитет, и в этом плане Чувашии есть что предложить. Пример тому масштабные ежегодные выставки «РЕЛАВЭКСПО», куда руководитель региона пригласил узбекских партнёров.

На выставке была представлена техника чувашского «Волжского комбайнового завода» – гусеничный трактор третьего тягового класса «Агромаш 90ТГ» и опытный образец нового колесного трактора класса 1.4 «Агромаш 90ТК». В рамках выставки Чувашия предполагает сотрудничество с представителями азиатского рынка в нескольких форматах – поставка готовой продукции на рынок с возможностью доработки и сервисного сопровождения, поставка тракторокомплектов, которые будут в соответствии с местной спецификой дорабатываться местными тракторостроителями. Возможен и вариант совместного производства техники в Узбекистане с перспективой выхода на рынки других азиатских стран. Достигнута договоренность о поставках тракторной техники — новые модели колесных тракторов «Агромаш» из Чувашии планируют начать отправлять в Узбекистан с 1 июля. «Мы рассчитываем, что в текущем году это могут быть и несколько сотен тракторов, а в следующем году порядка двух-трёх тысяч», – пояснил Олег Николаев.

Вопросы интенсификации партнерства в туристической сфере между двумя регионами, перспективы взаимного увеличения туристических потоков Глава Чувашии обсудил с первым заместителем министра туризма и культурного наследия Узбекистана Улугбеком Азамовым. В ближайшее время планируется серия отдельных встреч на уровне ответственных за развитие туризма и участников рынка ведомств.

На круглом столе по теме «Промышленные зоны и технопарки. Формат, который взлетает» на площадке «Иннопрома» Олег Николаев в своем выступлении заявил, что для выстраивания сотрудничества с узбекскими партнёрами могут быть активно использованы форматы организованных в Чувашской Республике индустриальных парков, технопарков и кластеров. Например, подписано соглашение о сотрудничестве текстильных кластеров Чувашии и Узбекистана. Аналогичные подходы возможно реализовать по электротехническому кластеру.

Одно из ключевых событий международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» — 7-ое совместное заседание Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов. По итогам заседания подписано соглашение между Агентством инвестиционного развития Чувашии и Российско-Узбекским деловым советом о торгово-экономическом сотрудничестве. Планируется осуществлять обмен предложениями в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий и других сфер. Особая ставка — на дальнейшее взаимодействие деловых кругов России с органами законодательной и исполнительной власти Узбекистана для налаживания контактов с партнерами с целью увеличения объёмов экспорта и импорта.

Источник: cap.ru.