Строительные объекты стали предметом инспектирования главы администрации города Шумерли

Речь идёт о школе № 6 и детском саде № 19 «Родничок».

На сумму чуть более 15 млн рублей будет проведено благоустройство территории школы № 6, в рамках которого планируется заменить ограждение, установить спортивные площадки и спортивное оборудование, заменить асфальтовое покрытие и выполнить дренаж по периметру школы. Подрядчиком выступает ООО «ГлавСтройСервис» (г.Чебоксары).

В результате недобросовестности подрядчика были сорваны контрольные сроки завершения работ ремонта кровли детского сада №19 «Родничок». По итогам аукционных процедур определен новый подрядчик — ООО «Созвездие» (г. Буинск) — , который, судя по темпам, не торопится приступать к работам, ссылаясь на неточности в проектно-сметной документации. Вопрос — на контроле прокуратуры, профильных министерств, администрации города.

Сайт администраци г. Шумерли.