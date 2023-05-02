Светлана Каликова: «В Чувашии в рамках празднования Дня Победы учреждения культуры проведут 1500 мероприятий»

Об ходе подготовки к проведению мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова доложила Главе республики Олегу Николаеву в ходе еженедельного совещания.

Так, в рамках празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов государственными и муниципальными учреждениями культуры будут представлены постановки новых и восстановленных спектаклей и концертные программы. Среди них: концертная программа «Во имя Великой Победы» в Чувашской государственной филармонии (4 мая); концертная программа «Во имя Победы» в Чувашской государственной академической симфонической капелле (4 мая); концертная программа «Река Памяти» в ДК тракторостроителей (4 мая); концерт, посвященный Дню Победы «Великая Победа» в Чувашском государственном театре оперы и балета (9 мая). В театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоится показ спектакля «Куккук куççулĕ». Чувашский драматический театр им. К.В. Иванова 6 мая покажет спектакль «Инкеклĕ телей». Чувашский театр кукол 7 мая представит спектакль «Письмо из войны», 9 мая – спектакль «Хранители». Творческие коллективы Чувашской государственной филармонии выступят с концертом «Песни военных лет» на городской площади Новочебоксарска.

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях республики пройдет более 870 культурно-массовых мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Среди них: праздничный концерт «Порохом пропах этот праздник…» в Алатырском муниципальном округе, большое театрализованное представление «Помним…!» — в Аликовском округе, тематическая выставка рисунков и фотографий «Эхо войны и память сердца» в Моргаушском муниципальном округе, концерт народного оркестра духовных инструментов «Ровесники Победы» в Чебоксарах, вечер-реквием «Память сердца» в Шумерле. В Канашском муниципальном округе пройдет большой велопробег «Дорогами нашей Победы» и т.д.

В музеях республики состоится более 60 мероприятий (уроки мужества, акции, выставки, мастер-классы, лекции и др.). Так, в Музее Воинской славы, Музее В.И. Чапаева и Мемориале «Строителям безмолвных рубежей» 9 мая с 10.00 до 18.00 пройдет День открытых дверей, в 12.00 и 15.00 будут организованы сборные экскурсии. В 14.00 в рамках II Майского фестиваля правильного кино в Музее Воинской славы и Музее В.И. Чапаева пройдет демонстрация фильмов «Великая Отечественная война в хроники ТАСС» (реж. Н. Метлина) и «Тамара Лисициан. Непобеждённая» (реж. А. Салбиев).

В Чувашском государственном художественном музее 5 мая в 16:00 будет открыт вернисаж «Победители. Орест Филиппов», а также пройдет концерт ко Дню Победы в исполнении студентов Чувашского государственного института культуры и искусств.

В Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева с 4 по 14 мая будет работать выставка «Путь к Великой Победе в плакатах», 8 мая в 14.00 состоится Акция «Окно Победы».

В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне государственными и муниципальными библиотеками запланировано проведение 550 культурно-просветительских мероприятий. В память о подвиге советского народа во всех библиотеках оформляются книжные выставки. Возле них пройдут обзоры литературы, беседы, викторины, часы военной поэзии.

Мероприятия библиотек большей частью пройдут в очном формате. Мероприятия в дистанционном формате запланированы в официальных группах библиотечного сообщества «ВКонтакте»: в Новочебоксарске проведут фотоакцию «Помню! Горжусь!», где участники разместят фотографии, на которых запечатлено празднование Дня Победы; в знак памяти о боевой славе в Шумерле желающие представят видеозаписи с чтением строк из любимых книг, повествующих о событиях Великой Отечественной войны, будут рекомендовать своим сверстникам произведения к прочтению.

Библиотеки 6 муниципалитетов – Комсомольского, Шемуршинского, Шумерлинского, Янтииковского МО и гг. Алатырь, Чебоксары будут участвовать в XIV Международной акции «Читаем детям о войне», где пройдут громкие чтения и обсуждение лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило новую Всероссийскую акцию «Стена памяти» в связи с тем, что в этом году не рекомендуется народное шествие «Бессмертный полк». Акция предполагает установку стендов в крытых помещениях, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего героя, которого он каждый год носит в Бессмертном полку. Государственные учреждения активно принимают в акции участие.

Минкультуры Чувашии.