Глава Чувашии поблагодарил династии с общим трудовым стажем 10 тысяч лет

«Трудовые династии, которые сегодня здесь присутствуют, это достояние и богатство не только Чувашской Республики, но и страны в целом. Вы являетесь примером преданности своему делу и умения вдохновлять своих потомков на труд и достижение высоких результатов. Говорю Вам огромное спасибо и поздравляю с праздником весны и труда», – сказал Глава Чувашии Олег Николаев, открывая торжественное мероприятие чествования представителей профессиональных трудовых династий, состоявшееся в парке культуры и отдыха имени 500-летия г. Чебоксары.

Он также отметил, что трудовая династия является опорой и гордостью любого предприятия, отрасли, региона и в целом страны. А чуваши всегда характеризовались работой на совесть и достижением высоких профессиональных результатов. «Чествование династий в Год педагога и наставника, символично, потому что старшие члены семьи всегда являются наставниками для своих потомков в развитии дела, которым они занимаются. Будем всячески поддерживать и популяризировать движение трудовых династий», – сказал Олег Николаев.

Среди почетных гостей праздника – потомственные учителя, врачи, бухгалтеры, музыканты, работники сельского, лесного и коммунального хозяйства, промышленных предприятий. Это 27 трудовых династий, общий стаж трудовой деятельности которых составляет более десяти тысяч лет. Например, педагогический стаж династии Филимоновых с Цивильского муниципального округа насчитывает 932 года. Супруги Николай и Ираида Филимоновы организовали свой собственный историко-краеведческий музей. Сначала экспонаты использовали как дидактический материл на уроках, но позже обрели вторую жизнь. Некоторые вещи Ираиде Николаевне достались по наследству от мамы и бабушки.

Династия учителей Романовых-Морушкиных из города Чебоксары. Родоначальником тысячелетней династии является Вера Васильевна Морушкина. Династия насчитывает 30 человек: 7 историков, 7 филологов, 3 географа, 3 учителя начальной школы, 3 преподавателя музыки, 2 химика, 2 физика и 1 математик. В династии имеются почетные работники образования, заслуженные учителя, заслуженные работники культуры и кандидаты наук.

Династия Семеновых из Алатырского округа. Основоположник династии Валентин Александрович. Он 46 лет трудился в Кирском лесокомбинате. Общий трудовой стаж династии составляет – 250 лет. Нынешние представители трудятся в Кирском лесничестве Минприроды Чувашии. Имеют заслуженные награды.

Диснастия Карягиных из Батыревского округа состоит из 25 педагогов. Среди них и Федор Карягин – заслуженный эколог Чувашской Республики, министр экологии и природных ресурсов Чувашской Республики (1992—1996), Член Совета старейшин при Главе Чувашской Республики, канд.географ.наук, профессор кафедры природопользования и геоэкологии ЧувГУ им. И.Н. Ульянова. Общий трудовой стаж семьи 614 лет.

«1 мая — это день единения всех, кто любит свою страну и свой труд. Наша республика в прошлом году первый и единственной в стране открыла мемориал памяти тружеников тыла. Это все говорит о главном: в наших семьях, в наших генах заложено уважение к труду, к традициям. Большое уважение трудовым династиям, которые берегут главное – гордость за профессию своих родителей. Делают ее своим призванием, а через это развивают наш город, нашу республику, нашу страну», – сказала Депутат Государственной думы Алла Салаева.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов также выразил слова благодарности всем жителям республики за их созидательную энергию, добросовестное отношение к делу. «Усилия и старания не только облагораживают людей, но и придают силу, уверенность в завтрашнем дне. А весна заряжает солнечным настроением и теплом. Праздник Весны и Труда – чудесное сочетание природной энергии и стремления к новым достижениям. С праздником!», – сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики