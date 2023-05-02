Волонтёры школы №3 помогают в голосовании за благоустройство территорий. Волонтёрам города Шумерля в голосовании отводится особая функция. Именно они информируют жителей о проекте, рассказывают о порядке проведения голосования, а при необходимости — помогают им отдать свой голос за понравившуюся территорию.



С 26 апреля по 31 мая 2023 года отдать свой голос может каждый житель города старше 14 лет за один из двух проектов благоустройства, это улица Октябрьская, точнее – зона отдыха на перекрестке с ул. Щербакова, и территория вокруг водоёма в микрорайоне «Кирпичка» тремя способами: самостоятельно на онлайн-платформе для голосования 21.gorodsreda.ru, через портал «Госуслуги» и при помощи волонтёров.

Сайт администрации г. Шумерли.