Уважаемые шумерлинцы! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!



Социальное звучание праздника сегодня изменилось. Сейчас Первомай – это праздник весны и труда, праздник всех людей, кто трудится, создавая богатство страны. Этот день символизирует начало весны и несет в себе большой эмоциональный заряд весеннего пробуждения. Этот замечательный день олицетворяет обновление жизни и уважение к созидательному труду, который обеспечивает благополучие и процветание семьи и государства. И пусть традиция широко отмечать этот праздник уходит в прошлое, он всё равно привносит в нашу жизнь дружелюбие, радость и свет.



Желаю всем вам мира, семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш труд всегда будет востребован и оценен по достоинству, и пусть в каждом из вас будет достаточно сил и вдохновения для реализации всего задуманного!



Глава Шумерлинского муниципального округа Л. Рафинов.