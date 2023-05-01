Руководство города поздравляет с Днём Весны и Труда

Уважаемые шумерлинцы и гости города!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!



Дорогие земляки, спасибо вам за труд, за ваше стремление сделать наш город лучше и комфортнее! Этот день был и остаётся символом весеннего обновления, возрождения природы, единства и мирного созидательного труда. Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создаёт будущее нашей страны.



Пусть солнечные и тёплые дни Первомая придадут всем нам новые силы, идеи и стабильность в работе.



От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть этот майский день согреет вас весенним теплом и вдохновит на новые свершения!



Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли Э. Васильев.