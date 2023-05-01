Глава Чувашии поздравляет с Днём Весны и Труда

Уважаемые соотечественники!

Дорогие жители Чувашской Республики! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!



Чувашия – земля трудолюбивых и целеустремленных людей, где каждый находит свое призвание и ответственно трудится на благо общества, следуя заветам великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, который призывал нас верить в силу мирного труда и любить его. «Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением и самое большое можно уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым», — говорится в его «Духовном завещании чувашскому народу».



Наша республика живет и развивается в едином ритме с многонациональной Россией, чувствуя сопричастность к судьбе Отечества. За последние годы мы сделали многое. Мы гордимся достижениями наших соотечественников и стремимся к новым вершинам.

Желаю всем вам успехов в работе, мира, добра и всего самого наилучшего!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.