«А душою как будто юнец…»

1 мая свое 80-летие отмечает Михаил Васильевич Колчин. В Шумерле этого талантливого человека, пожалуй, знают все. Художник, поэт, музыкант, гражданин.

М.В. Колчин родился в селе Мачкасы Порецкого района в 1943 году. С 1950 года живет в Шумерле. В 1958 году поступил в Чебоксарское художественное училище и с отличием окончил его.

Впоследствии окончил художественно-графический факультет Чувашского педагогического института. Рисовальщик и живописец исключительной силы, яркий и редкий ныне представитель академической школы живописи. Автор нескольких персональных выставок. Его картины находятся как в частных коллекциях, так и в собраниях Чувашского государственного художественного музея.

А еще Михаил Васильевич – автор музыки для нескольких своих песен и автор замечательных стихов о Шумерле, о природе, о любви…



Коллектив редакции газеты «Вперёд» поздравляет Михаила Васильевича со славным юбилеем! Пусть его бодрость духа и крепкое здоровье еще долгие-долгие годы способствуют нескончаемому потоку многогранного творчества.