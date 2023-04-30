23 апреля ребята из студии «Робостар» и «Робомир» Центра детского творчества приняли участие

в региональном фестивале, отборочном этапе «РобоФинист-2023» (г. Чебоксары) и заняли призовые места.

я Михеева и Арина Жукова) в программе «Следование по узкой линии экстремал» заняла 3-е место. Команда «Скорпион» (Иван Шадрин и Кирилл Агриков) в программе «Интеллектуальное сумо 15×15: образовательные конструкторы» заняла 2-е место. В этой же программе команда «Адреналин» (Егор Пыринов и Павел Михеев) заняла 7-е место среди 11 команд. Команда «Spiderman (Алексей Матросов и Андрей Макаров) в программе «Марафон шагающих роботов» заняла 5-е место среди 6 команд.



В ходе соревнования учащиеся проявляли свои познания в конструировании и программировании роботов, в совершенствовании конструкций за определенное время. Ребята проявляли бойцовский дух и боролись до конца.



ЦДТ.