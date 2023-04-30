Детям о просветителе

25 апреля в рамках празднования 175-летия со дня рождения просветителя чувашского народа

И.Я. Яковлева и 100-летия архивной службы Чувашской Республики в медиастудии Шумерлинского КЦСОН работниками городского архива был проведен исторический час «Роль И.Я. Яковлева

в истории чувашской письменности».

Иван Яковлевич Яковлев вошел в историю как педагог, ученый, переводчик и основоположник современной чувашской письменности. Его усилиями чувашский народ не только получил дорогу к образованию, но и «заговорил» на своем языке на бумаге.



В ходе мероприятия дети ознакомились с биографией и деятельностью Ивана Яковлевича, после чего была проведена виртуальная экскурсия по трем музеям памяти чувашского просветителя в Чебоксарах, Ульяновске и в с. Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Республики Татарстан.

И.Я. Яковлев не только составлял и выпускал учебные пособия, но и сочинил много жизненных и поучительных рассказов. Дети с удовольствием приняли участие в игре, в которой читали произведения и поделились мнением о том, какую мысль хотел донести автор.

В завершении мероприятия была проведена экскурсия по выставке.



Л. Чиркова, директор архива г. Шумерли.