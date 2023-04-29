Стоит ли идти в отпуск в мае?

Как правило, наиболее выгодны для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней.

Например, в 2023 году наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня) и октябре

(22 рабочих дня). Наименее выгодно было отдыхать в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Май обычно попадает в число наименее выгодных месяцев для отпуска, но не в этот раз! Дело в том, что в мае 2023 года будет 20 рабочих дней.



Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2023 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, то СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже.



Чтобы брать отпуск в мае было максимально выгодно, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных — средний дневной заработок, который обычно ниже. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.



В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года, тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок.



Е. Кузьминых.