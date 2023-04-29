Герб, флаг, гимн: история становления и развития

29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики

Каждое современное государство имеет символы своего суверенитета – главные отличительные знаки. Они существуют в триединстве: герб, флаг, гимн. Символы государства нужны как воплощение его истории и отражение настоящего, как выражение патриотизма граждан и обозначение во всем мире, как его зрительный и музыкальный образ.



Вопрос автономии чувашского народа был впервые поднят только в 1920 году. Тогда 24 июня ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании автономной Чувашской области с административным центром в г. Чебоксары. 7 ноября 1920 г. первый областной съезд Советов избрал Эльменя председателем Чувашского облисполкома.



Даниил Семенович Эльмень (Семенов) – видный партийный и государственный деятель. Будучи руководителем области, он много внимания уделял подъему всех форм культурно-просветительской работы.



С 1920 по 1924 гг. в автономии велась работа по преобразованию области в республику. 21 апреля 1925 г. ВЦИК РСФСР принял решение преобразовать Чувашскую автономную область в Чувашскую автономную советскую социалистическую республику и присоединить к ней территории Алатырского уезда Ульяновской области.



Впервые упоминание герба и флага установлено в Конституции ЧАССР от 31 января 1926 года. 30 марта 1927 года постановлением второго съезда Советов Чувашской АССР был утвержден герб, а 31 марта – флаг.



21 января 1937 г. была принята новая Конституция Чувашской АССР, которая окончательно лишила государственные атрибуты республики своей индивидуальности, объявив государственными гербом и флагом Чувашской АССР государственные герб и флаг РСФСР с надписями на русском и чувашском языках «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и с добавлением под надписью «РСФСР» буквами меньшего размера надписи «Чувашская АССР» на русском и чувашском языках – на гербе. Такое изображение флага просуществовало до 1992 г.



19 октября 1990 г. Чувашская автономная советская социалистическая республика была преобразована в Чувашскую советскую социалистическую республику. 24 октября 1990 г. Верховный Совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете. Именно эти документы дали необходимый толчок к пересмотру государственных символов. В конце августа 1991 г. был учрежден пост президента.



13 февраля 1992 г. Верховный Совет республики принял Закон «Об изменении наименования Чувашской советской социалистической республики». Республика стала именоваться «Чувашская Республика – Чăваш Республики». В апреле 1992 г. была принята новая Конституция Чувашской Республики и утверждены новые герб, флаг и гимн.



День государственных символов Чувашской Республики отмечается каждый год 29 апреля. Закон «О дне государственных символов Чувашской Республики» был принят Государственным Советом 16 апреля 2004 г.



Автором герба и флага является Элли Михайлович Юрьев – советский и российский художник, график-иллюстратор, медальер, народный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашской Республики им. К.В. Иванова, почетный гражданин города Чебоксары.



Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное на желтое и пурпуровое поля. Цвета государственного флага – желтый и пурпуровый – традиционные цвета чувашского народа. В геометрической середине полотнища флага расположена композиция, состоящая из древнечувашских эмблем «Древо жизни» и «Три солнца».

На Государственном гербе Чувашской Республики изображен золотой окаймленный вырезной (германской формы) щит, пересеченный на желтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с находящейся в центре щита пурпуровой древнечувашской эмблемой «Древо жизни». Щит, обрамленный пурпуровой, подложенной золотом девизной лентой с надписью золотыми буквами «Чăваш Республики – Чувашская Республика», завершающейся стилизованным золотом изображением листьев и шишек хмеля, венчает золотая окаймленная пурпуром эмблема «Три солнца». Цвета Государственного герба – желтый (золото) и пурпуровый (сандалово-красный).

Государственный гимн Чувашской Республики был написан Германом Степановичем Лебедевым – чувашским композитором, музыкально-общественным деятелем, хормейстером государственного ансамбля песни и танца, на слова Ильи Семеновича Семенова (Тукташа) – прозаика, поэта, переводчика, литературоведа, фольклориста.

А. Константинова, гл. архивист отдела ГАСИ Чувашии.