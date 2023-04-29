Акция «Помоги ветерану»

В рамках акции специалистами центра соцобслуживания населения оказывается адресная помощь в благоустройстве придомовой территории одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также вдовам участников войны.

24 апреля специалистом по социальной работе участка № 6 «Кумашкинский» совместно с волонтерами – обучающимися 8 В класса школы № 2 была оказана помощь в уборке придомовой территории от прошлогодней листвы, веток и мусора ветеранам войны, проживающим на территории данного социального участка. Не оставили без внимания ребята и садовые участки, где изо дня в день перечень работ только увеличивается. В дальнейшем планируется содействие в посадке овощных культур и цветов.



Ветераны выразили слова благодарности за оказанное внимание, были рады встрече и знакомству с ребятами.

ШКЦСОН.