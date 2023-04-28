Шумерлинским дошколятам вручены знаки ВФСК ГТО и удостоверения

Наряду с учащимися общеобразовательных учреждений и взрослым населением в сдаче тестовых испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) принимают участие и воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

27 апреля воспитанникам МБДОУ «Детский сад № 16 «Рябинушка», успешно сдавшим тестовые испытания в четвертом квартале 2022 года, в торжественной обстановке были вручены удостоверения и знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Знаки ГТО вручал старший воспитатель детского сада «Рябинушка» Ольга Крылова: «Поздравляю вас с тем, что вы справились с нормативами. Приятно видеть вас спортивными, физически крепкими и здоровыми. Это не последний ваш знак отличия. В будущем вы можете продолжать выполнять нормативы ГТО в каждой возрастной ступени. Желаем успехов во всех начинаниях».

Региональный центр тестирования ГТО приглашает всех желающих принять активное участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Сайт администрации г. Шумрерли.