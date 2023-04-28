Школьники из Чувашии побывали в Москве

На прошлой неделе 30 девчонок и мальчишек – победители и призеры олимпиад, активисты и отличники – совершили увлекательное путешествие в Москву.



Поездка в машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Картукова стала возможной благодаря организации и содействию генерального директора предприятия, уроженца Цивильского района Владимиру Сорокину.

В состав республиканской делегации вошли и юные шумерлинцы – девятиклассница

Ходарской школы Мария Фролова и десятиклассник гимназии № 8 Роман Надеждин.

Знакомство с конструкторским бюро школьники начали с посещения уникального музея, где представлены все разработки предприятия, начиная со дня основания в 1946 году. Впрочем, это не только музей, но и учебно-методический корпус. Идея его создания принадлежит нашему земляку. «Чтобы проводить здесь со школьниками и студентами помимо экскурсий еще и практические занятия», — пояснил Владимир Алексеевич.



Основная продукция предприятия – двигатели на твердом топливе и газогенераторы для тактических ракет различных классов и видов базирования. За более чем 75-летнюю историю специалистами «Искры» созданы и переданы в производство ускорители для взлета пилотируемых и беспилотных самолетов, более 200 видов твердотопливных двигателей для всех видов ракет, двигатели мягкой посадки спускаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей «Восход», «Союз» и всех его модификаций, целая серия двигательных установок систем аварийного спасения для космических кораблей типа «Союз», комбинированные стреляющие механизмы для авиационных катапультных кресел.



Школьники побывали в некоторых цехах предприятия, расположенного в Химках, и ознакомились с механообрабатывающим и сварочным производствами. Увидели, как изготавливают комплектующие детали. Ребятам рассказали о полном цикле обработки, сборки и испытаний готовых изделий.



При общении с генеральным директором МКБ «Искра» Владимиром Сорокиным ребята узнали, как устроена ракета, посетили цех, где собираются двигатели для ракет, потрогали оборудование для обслуживания военных самолётов. Девчонки и мальчишки много общались с В.А. Сорокиным, который, в свою очередь, охотно отвечал на вопросы юных земляков.

Во второй половине дня для школьников из Чувашии была организована обзорная экскурсия по Москве.



На память о встрече В.А. Сорокин вручил ребятам небольшие подарки с логотипом «Искры», пожелав успехов в жизни и уверенно идти к своей мечте.

Из столицы школьники возвращались воодушевленными и полными незабываемых впечатлений.

Персона

Сорокин Владимир Алексеевич родился в 1958 году в пос. Опытный Цивильского района. С 1973 по 1975 годы учился в Казанском суворовском военном училище. В 1980 году с отличием окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского по специальности «Баллистика и теория полёта».

Советский и российский инженер-баллистик, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, полковник запаса, государственный советник Российской Федерации 2-го класса.



С 2007 года — генеральный директор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени И.И. Картукова», заведующий кафедрой № 608 «Проектирование аэрогидрокосмических систем» Московского авиационного института.



Автор более 100 опубликованных научных трудов.

Меценат. Много сил и средств вкладывает в процветание родной Чувашии. Награжден орденом Александра Невского (2020), орденом Почёта (2014), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009), Премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2009), Почётной грамотой Президента Российской Федерации (2018), орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2018).

Мария Фролова, ученица Ходарской школы им. И.Н. Ульянова, победительница

республиканских олимпиад по биологии и химии:

«В Москве я побывала впервые и поэтому от поездки у меня только самые положительные эмоции! Впечатлила и сама «Искра», и общение с Владимиром Алексеевичем, и столица. В музее «Искры» меня поразили двигательные установки систем аварийного спасения для космических кораблей.

Москва впечатлила своей архитектурой, чистотой улиц, инфраструктурой. В сопровождении экскурсовода мы побывали на Красной площади, в ГУМе, в парке «Зарядье», в международном деловом центре «Москва-Сити». Много фотографировались. Жаль, что были всего один день. Я мечтаю стать врачом и теперь точно хочу поступать учиться только в Москву. И буду твердо идти к своей цели».

Роман Надеждин, ученик гимназии № 8, участник Молодежных Николаевских

чтений, победитель городских олимпиад по технологии, активист, волонтер:

«Поездка в Москву была очень увлекательной и познавательной. В конструкторском бюро «Искра» меня особо впечатлили процесс изготовления деталей для ракетных двигателей и процесс обработки. Хоть я был в столице не впервые, город в очередной раз произвел на меня самое позитивное впечатление. Спасибо Владимиру Алексеевичу за организацию и прием. Всё было здорово! Я также благодарен своим педагогам, оказавшим содействие для моего участия в этой поездке в составе республиканской делегации».

Ольга Дмитриева.