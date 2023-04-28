Центр пополнился новым мединвентарем

21 апреля в Шумерлинский ММЦ в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который реализуется в Чувашии в составе национального проекта

«Здравоохранение», поступил новый медицинский инвентарь.

Это 46 функциональных кроватей, 15 из которых с электроприводом для реанимационного отделения, а также электроподъёмник для пациентов. Такие кровати предназначены для комфортного ухода за лежачими больными и людьми с ограниченными физическими возможностями. Все полученные кровати в тот же день были собраны и распределены между отделениями анестезиологии и реанимации, а также отделениями неврологии и кардиологии.

Помимо этого, медицинским центром был получен аппарат для мониторирования кислотно-щелочного состояния крови. Этот прибор незаменим в реанимационных отделениях для оперативного и точного определения показателей гомеостаза.



«Новые функциональные кровати — это удобство как для пациентов, так и для врачей. Движимые секции обеспечивают возможность установки наиболее комфортного положения пациентов. Таким образом, пациентам будет удобно лежать на них, менять положение тела. А у кроватей с электроприводом будет проще настраивать углы подъема секций» — комментирует главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин. Стоит отметить, что данные кровати безопасны для пациентов, удобны в обслуживании: они быстро моются, их легко обрабатывать антисептическими средствами.



В рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» ведется обновление материально-технической базы региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.



Шумерлинский ММЦ.