Празднование 175-летия со дня рождения И.Я. Яковлева вышло на российский уровень

На прошлой неделе в Государственной Думе Российской Федерации прошел круглый стол «Заветы великих просветителей России как ключ к объединению народов», приуроченнный к 175-летию со дня рождения просветителя чувашского народа, гуманиста Ивана Яковлева. В нем принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что Иван Яковлев немало сделал для культурного сближения чувашского народа с русским. Подтверждение тому — созданные им уникальные по тем временам методики двуязычного преподавания в школах, которые и по сей день работают во многих национальных республиках.

Лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов отметил, что Иван Яковлев не только подарил чувашскому народу письменность, азбуку, но и открыл в Симбирске школу для учителей на чувашском языке. «Иван Яковлев всю жизнь посвятил тому, чтобы его родной чувашский народ стал звеном в общей плеяде многих национальностей России, которым суждено вместе жить и побеждать. …Именно многонациональность очень многим казалась раньше и кажется сейчас фактором, который может вызвать слабость нашей страны. Но на самом деле всё с точностью до наоборот. Именно многонациональность, многочисленные культуры наших народов, влившиеся в великую русскую культуру, дают нам силу и опору, а также веру в то, что победа будет за нами», – сказал он.



Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что, кроме Ивана Яковлева, многие другие великие сыны народов России говорили о дружбе и любви к русскому народу, о единении. По его словам, сохранение культурного наследия и межнациональное сотрудничество являются важным фактором для достижения успеха и процветания страны в целом.



«Представители образования, преподаватели вузов и школ из Чувашии – сегодня мы вместе задумались о той миссии, которую в просвещении играет воспитание, на примере нашего выдающегося земляка», – сказала депутат Госдумы Алла Салаева, обращаясь к участникам слушаний от лица фракции «Единая Россия». По ее мнению, опираясь на таких великих учителей, как Иван Яковлев, современное образование стало более глубоким.



В рамках круглого стола состоялась презентация первого короткометражного документального фильма «Становление просветителя Ивана Яковлева». Картина снята службой кинематографии Национального телевидения Чувашии. Съемки проходили в Ульяновске, где просветитель работал долгие годы.



Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.